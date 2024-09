Intercettato da Milannews.it al Flaghship Store del Milan in via Dante, il difensore del Milan Matteo Gabbia parla così del campionato dei rossoneri fin qui, con la vittoria nel derby che potrebbe rappresentare la svolta stagionale: "Sicuramente non siamo contentissimi dei punti che abbiamo in campionato, ma guardare al passato in questo momento qui non è importante: dobbiamo guardare al futuro per cercare di toglierci soddisfazioni, consapevoli del fatto che tutto quello che faremo in questo momento potrà portarci a un bel percorso alla fine dell’anno. È ancora presto, è ancora tutto possibile”, ha concluso.