Il Milan è fuori dalla Champions League. Dopo l'eliminazione per mano del Feyenoord, il grande ex Santiago Gimenez parla ai microfoni di Sky Sport per commentare a caldo la delusione rossonera: "Siamo molto delusi, abbiamo iniziato molto bene e stavamo controllando bene e non si vedeva come il Feyenoord potesse farci male", esordisce il messicano.

Cosa avete sbagliato nelle due partite? L'espulsione di Theo ha cambiato tutto?

"Oggi è toccato a Theo ma può succedere a chiunque, questo è il calcio. Abbiamo il massimo rispetto per Theo, ha tutto il nostro supporto: dà sempre tutto per il Milan ed è uno dei migliori terzini al mondo".

E ora?

"Ora non dobbiamo guardare indietro e dobbiamo guardare avanti: dobbiamo lavorare in silenzio per raggiungere i nostri obiettivi".