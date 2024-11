Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha commentato la vittoria in trasferta contro il Monza in un’intervista a Sky Sport.

Qual è il suo giudizio sulla partita?

“Era fondamentale vincere, ma non sono d’accordo con Fofana riguardo alla nostra prestazione. Abbiamo avuto momenti significativi durante il match e nel secondo tempo avremmo potuto vincere anche con un margine maggiore per quanto fatto in campo".

È carico per la sfida contro il Real Madrid?

“Sono sempre motivato per ogni partita. Non credo che quella contro il Real Madrid sia più importante delle altre; tutte le gare richiedono la nostra attenzione e determinazione. Abbiamo bisogno di continuare a vincere, e giocare a Monza è sempre una sfida difficile, ma oggi abbiamo fatto bene".

Cosa ne pensa della prestazione di Leao?

“Leao è entrato bene in partita, ed è questo che conta. È importante vedere la sua reazione e sono convinto che sia pronto per affrontare il Real Madrid".

E su Morata?

“È bello che si parli di Morata. Se non avesse opportunità, sarebbe preoccupante, ma io non lo sono. Quello che Morata fa per la squadra è eccezionale; per me è stato l’uomo della partita, presente in tutti i momenti chiave. È vero che ha avuto occasioni, ma sono sicuro che il gol arriverà".

Qual è il suo commento sul primo tempo?

“Nel primo tempo siamo stati poco aggressivi nei duelli, ma non ricordo che il Monza abbia avuto opportunità significative nella seconda frazione. Durante l'intervallo, abbiamo fatto gli aggiustamenti necessari per migliorare".