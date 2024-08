Intervenendo in conferenza stampa alla vigilia di Parma-Milan, Paulo Fonseca ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Alvaro Morata, che nel suo debutto ufficiale ha accusato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro: "Dipenderà dall'evoluzione dell’infortunio, è un piccolo problema, non grande - le parole del tecnico portoghese -. E' vero che aveva avvertito qualcosa prima della gara col Torino, ma facendo gli esami non era risultato niente. Volevo farlo giocare da titolare, ma ho usato un po' di precauzione dicendogli che sarebbe stato un rischio giocare tutta la partita. E' un problema quando i giocatori arrivano tardi e abbiamo la necessità di farli giocare. Ma non sono stati presi dei rischi".