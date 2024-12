Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Italia 1 al termine di Milan-Sassuolo 6-1. Queste le sue dichiarazioni dopo il passaggio del turno di Coppa Italia: "Abbiamo fatto una bellissima partita, abbiamo giocato molto bene. Un primo tempo magnifico. Mi ha aiutato anche a gestire i giocatori. Solo cose buone, abbiamo fatto una partita molto seria, i giocatori hanno avuto un atteggiamento molto serio. Sono soddisfatto”.

Un Milan che può pensare di avere due squadre per lottare su più fronti?

"Io ho detto sempre che ho fiducia in tutti i miei giocatori, per questo giocano tutti. Oggi sono molto soddisfatti perché ci sono giocatori che hanno giocato meno e che hanno fatto una partita magnifica, mi hanno detto che sono sempre pronti per giocare ed è quello che voglio sentire".

Ai quarti c’è la possibilità di incontrare la Roma…

"Non ci ho pensato (ride, ndr). Ora torno a casa e inizio a pensare all’Atalanta. Contro le grandi squadre c’è stato un atteggiamento perfetto, contro le altre ci è mancata questa serietà: ma stasera sono molto soddisfatto".

Si da qualche responsabilità per le partite che il Milan non ha affrontato bene?

"Sì. Sono il responsabile per tutto quello che succede in questa squadra. Sono sempre il primo responsabile, non scappo", ha concluso.