Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, si è concesso ai microfoni di DAZN dopo il 3-0 rifilato dalla squadra rossonera a San Siro all'Empoli.

"Ci sarò per la prossima partita, con un giallo sarei stato squalificato. Sono stato attento, se avessi pensato di prenderlo, l'avrei preso - le sue parole -. Il Milan deve pensare sempre al massimo, sia in Champions che in campionato".