Campione d'Italia per la prima volta in carriera, Alessandro Florenzi non ha intenzione di accontentarsi e punta ad altri trionfi con la maglia del Milan: "E' il mio primo scudetto in generale, è stata veramente un'emozione unica; alla fine lo abbiamo meritato. Ora speriamo di aggiungere altri trofei", ha detto l'ex laterale della Roma a Milan TV.