Dopo le tante polemiche si è sbloccata la situazione dei biglietti del settore ospiti dello stadio San Siro per Milan-Fiorentina, con quella fetta di impianto andato esaurito in poco tempo per l'acquisto dei tagliandi da parte dei sostenitori rossoneri. Nelle ultime ore la Questura di Milano - riporta il Corriere Fiorentino - ha però deciso che i biglietti del terzo anello verde già venduti vengano annullati per poi far ripartire la vendita destinata ai possessori della tessera InViola.