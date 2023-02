Buone notizie per Pioli, che sta passando momenti delicati in questo 2023. Secondo le ultime in arrivo da Milanello, il tecnico rossonero ben presto potrebbe riavere a disposizione due pezzi da novanta. Maignan sta meglio: il polpaccio migliora e il portiere francese potrebbe rivedersi a breve in gruppo. Ok anche Ibrahimovic, tornato ad allenarsi con il resto della squadra con l'obiettivo di rivedere il suo nome nella lista dei convocati già per venerdì contro il Torino. Tomori e Bennacer, invece, sperano di esserci contro il Tottenha,.