Preoccupazione in casa Milan per l'infortunio che ha costretto Ismael Bennacer a lasciare in fretta e furia il ritiro della Nazionale algerina e a tornare a Milano per le valutazioni del caso. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista rossonero soffre di un problema al polpaccio che causa apprensione. Sky Sport parla addirittura di possibile lesione di terzo grado, praticamente uno strappo.

Bennacer salta sicuramente il match interno col Venezia ma si teme, specie se venissero confermate le indiscrezioni più negative,uno stop sicuramente più lungo, nell'ordine dei 2-3 mesi secondo quanto ipotizzato dallo staff medico dei Fennecs. Qualora così fosse, sarebbe da escludere la sua presenza nel derby del 22 settembre.