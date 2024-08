Paulo Fonseca vuole gettare acqua sul fuoco ai microfoni di DAZN dopo il pari tra Milan e Lazio, soprattutto dopo il presunto caso Leao e Theo. Entrambi i giocatori si sono allontanati dalla parte opposta del campo, durante il cooling break, senza ascoltare le indicazioni del tecnico: "Non c'è nessun problema - spiega Fonseca -. Non dobbiamo creare nessun problema. Ho parlato in settimana della mia scelta ai giocatori e loro hanno capito. Ero concentrato sui giocatori, non ho visto che loro fossero lì, ma credo Theo abbia spiegato perché sono rimasti lì. Non c'è nessun problema qui, la risposta e la reazione dei giocatori è stata bella. Non scappo con le scuse: se c'è un problema lo dico, in questo momento non c'è e non dico bugie".

Sulla partita dell'Olimpico: "Penso abbiamo fatto un buon primo tempo, gestendo bene la palla. Abbiamo controllato la partita. Il secondo tempo è stato diverso perché abbiamo smesso di giocare: quello che abbiamo fatto nel secondo tempo non è lo stesso fatto nel primo tempo".