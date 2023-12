"Sappiamo quello che è il nostro obiettivo che è raggiungere la prossima Champions League e rispettare i parametri economici perché la situazione non è semplicissima. Poi lavoriamo giorno per giorno per vincere, alla Juve i risultati contano" ha detto il direttore sportivo della Juventus, Giovanni Manna durante l'intervento dal palco dove ha ritirato il premio USSI: Sportivo Piemontese dell'anno.

A margine dell'evento, il ds bianconero ha risposto ancora sullo Scudetto anche ai giornalisti presenti in mista: "Il nostro obiettivo è quello ampiamente dichiarato dal Mister e da Cristiano (Giuntoli, ndr) è quello di raggiungere la prossima Champions League nel rispetto dell'equilibrio patrimoniale e finanziario che abbiamo e ci chiede la nostra proprietà. È normale che siamo la Juventus e dobbiamo cercare di competere al massimo in ogni competizione. In questo momento stiamo facendo bene, siamo contenti, ma siamo focalizzati su quello che è l'obiettivo, poi di partita in partita valutiamo e ci faremo trovare pronti".