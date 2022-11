Dopo la vittoria contro il Salisburgo che vale gli ottavi di finale di Champions League, Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, è tornato sulla vittoria dello scudetto dello scorso anno: "Dobbiamo essere ambiziosi, siamo molto contenti della qualificazione ma dobbiamo ambire a qualcosa di più grande. Bisogna fare sul serio ora. Quattro anni fa siamo partiti con questi giocatori, ci siamo posti dei traguardi e questo è l'anno in cui vogliamo stringere dopo aver vinto lo Scudetto per trovare una dimensione europea. Non è facile ma credo che saremo una mina vagante tra le seconde classificate. Siamo contenti, la squadra è giovane ma sta maturando. Probabilmente due anni fa avremmo festeggiato di più" ha detto a Prime.