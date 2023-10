Serata agrodolce per la Roma di José Mourinho che cala un pesantissimo poker in casa del Cagliari e vince per 4-1, ma perde Paulo Dybala. Aouar la apre al 19esimo e dopo un solo giro d'orologio Romelu Lukaku, sempre più in forma, raddoppia. Una serata che aveva tutta l'aria di una festa, ma lo scontro ginocchio contro ginocchio tra la Joya e Prati manda ko e in lacrime l'argentino che esce dal campo lasciando tutti col fiato sospeso.

I capitolini però non si lasciano distrarre dall'ansia e nel secondo tempo trovano la rete del 3-0 con il Gallo Belotti, subentrato proprio a Dybala, prima della doppietta personale di Big Rom che fa il 4-0 e timbra il 7mo gol in 8 partite. Il Cagliari reagisce d'orgoglio, ma è troppo tardi per tentare di impensierire i romanisti e serve a poco lo score dal dischetto di Neithan Nandez: finisce 1-4 all'Unipol Domus.