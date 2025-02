Lorenzo Lucca non ha ancora ricevuto risposta al messaggio mandato a Francisco Conceicao dopo il gol decisivo realizzato da quest'ultimo nel derby d'Italia do domenica sera. "Gli ho scritto domenica sera, ma non mi ha ancora risposto perché sarà stato inondato di messaggi - ha raccontato l'attaccante dell'Udinese, compagno all'Ajax del portoghese, parlando a Cronache di Spogliatoio -. Ci ritrovavamo sempre a casa perché nessuno dei due giocava, la prendevamo non proprio sul ridere ma ci davamo conforto a vicenda dicendoci che sarebbe arrivato il nostro momento".