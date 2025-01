Claudio Lotito va in dribbling su Aurelio De Laurentiis che, come anticipato da La Repubblica, ha impugnato l'elezione di Ezio Simonelli come presidente della Lega Serie A. Incalzato dai giornalisti presenti a margine della cerimonia per il Premio Bigiarelli nella sala Protomoteca del Campidoglio, il presidente della Lazio spegne sul nascere le domande sulla questione: "Non voglio parlare di queste cose", le parole raccolte da TMW.

Oltre a DeLa e Lotito, stando a quanto riferito dal quotidiano, a presentare il ricorso con la richiesta di destituzione di Simonelli ci hanno pensato anche il numero uno della Lazio e Urbano Cairo, presidente del Torino.