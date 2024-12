"Il miglior derby vinto? Il 26 maggio 2013, la coppa che non verrà mai più. È stata una soddisfazione grandissima. Per una settimana a Roma c’era il coprifuoco. Devo dire che i romanisti sono molto legati alla loro squadra. I laziali invece hanno la memoria molto più corta" ha detto Claudio Lotito, intervenuto a 'L'Aperitivo' de La Giovane Roma, dove è intervenuto all'indomani del brutto ko incassato contro l'Inter, sconfitta che non ridimensiona sogni e ambizioni del presidente dei biancocelesti che racconta il suo sogno Tricolore: "Lo scudetto della Lazio sarebbe il coronamento del mio percorso di vent’anni. È una grande soddisfazione per me essere arrivato fin qui. Quando ho preso la Lazio nel 2004, per tutti era impossibile sanarla con i debiti che aveva. Io mi sono fatto carico di questo, a distanza di tempo la società ora sta bene, ha vinto tanti trofei, ora è in costruzione anche l’Academy nel centro sportivo più grande d’Italia".