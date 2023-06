Dopo la conclusione della stagione e a nuova annata praticamente cominciata, considerato il fischio d'inizio di mercato già avvenuto, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato ai suoi tifosi attraverso un editoriale scritto per il prossimo numero di Lazio Style Magazine: "Cari tifosi biancocelesti, siamo arrivati al termine di una stagione che non ho difficoltà a definire straordinaria e che ci ha meritatamente portato alla partecipazione alla prossima Champions League" comincia. "Alla fine di un campionato ricco di prestazioni esaltanti e di grandi vittorie, la squadra si è piazzata al secondo posto, dopo il Napoli Campione d’Italia. Una Lazio che sfiora le vette... che è riuscita a 'mettere in fila' almeno una volta tutte le grandi squadre, che potevano contare peraltro su altri budget di partenza rispetto al nostro. La vittoria con l’Inter di inizio campionato, la grande affermazione di Bergamo, il trionfo in casa col Milan, la vittoria di cuore a Roma con la Juventus, la solida prova contro il Napoli... Questa Lazio sa emozionare e la sfida è solo iniziata.

Ora dobbiamo rimanere tra le grandi, dimostrare che questo progetto è partito. Giocheremo sempre per vincere, lotteremo per le posizioni di vertice. E, soprattutto, giocheremo la Champions, tifosi laziali".