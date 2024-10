Intervistato da Sportmediaset a margine di un evento della formazione Milan, il centrocampista inglese del Milan Ruben Loftus-Cheek ha analizzato il momento vissuto dai rossoneri, reduci da ko contro la Fiorentina e ora chiamati a reagire subito in campionato e Champions League contro Udinese, Club Brugge e Bologna:

"Tutti vogliono vincere tutte le partite, ma questo a volte non è possibile - ha esordito -. La cosa più importante è restare uniti, allenarsi bene, non fare cose sbagliate. I risultati arriveranno perché sono la conseguenza del lavoro che facciamo in allenamento", ha concluso.