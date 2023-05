"Anche oggi dobbiamo dimostrare di pensare solo al campo, è difficile però è quello che bisogna fare. A oggi non si capisce niente, non c'è chiarezza. La nostra missione è fare più punti possibili, è quello che ci chiede il mister" ha detto a DAZN il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli, prima di scendere in campo contro l'Empoli e poco dopo la sentenza della Corte d'Appello.