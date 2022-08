Presentatosi in mixed zone a margine dell'amichevole di oggi pomeriggio a Villar Perosa, Manuel Locatelli ha ammesso: "Cosa ci ha chiesto Elkann? Di vincere lo Scudetto, come qualsiasi tifoso della Juve". E sul lavoro fatto finora in questo pre-season aggiunge: "Stiamo provando cose nuove e questo è importante, io mi trovo bene a giocare davanti alla difesa ma anche più avanti, sicuramente cercheremo di farlo. Mi trovo bene in entrambi i ruoli (da regista o mezzala, ndr) mi piace andare alla conclusione e lo posso fare anche da regista".