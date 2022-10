Brutte notizie per Gasperini che dopo aver dovuto sostituire anzitempo Marten De Roon nel match contro la Lazio dello scorso turno di campionato, dovrà rinunciare all'olandese anche per le prossime gare. Secondo quanto riferisce l'Atalanta attraverso il comunicato ufficiale, "gli esami strumentali a cui è stato sottoposto de Roon hanno evidenziato una lesione parziale minore al muscolo bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore". L'atalantino salterà quasi certamente la partita contro l'Inter.