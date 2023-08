Al termine della sconfitta contro il Lecce, attraverso i microfoni di Sky ancora nervoso l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri che ha commentato nuovamente in modo negativo il calendario della sua squadra che nelle prossime tre trasferte dovrà affrontare le prime della classe della passata stagione (Napoli, Juventus e Milan): "Non ho sospetti, ho dei numeri - ha assicurato l'allenatore -. Quella possibilità delle tre trasferte consecutive succede nello 0,18% dei casi, al 99,82% non è casuale. Chi deve mettere paletti al calendario ha sbagliato, è un errore umano".

Daniele Luongo