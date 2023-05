Intervistato da DAZN, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri commenta così il match vinto per 3-2 contro la Cremonese dopo che i biancocelesti si erano fatti riacciuffare sul 2-2: "Che partita è stata? Partita folle, nel primo tempo avevamo tutto sotto controllo ma abbiamo riportato gli avversari in vita da soli - ha esordito -. Per fortuna l'abbiamo ripresa in mano perché ci tenevamo a chiudere con una vittoria in casa e lo abbiamo fatto. Siamo diventati grandi, ma non adulti: la partita di oggi lo dimostra visto il calo mentale che abbiamo avuto.

I passi da fare sono ampi, ci sono margini di miglioramento. Ora sto pensando a Empoli, arrivare secondi sarebbe una soddisfazione straordinaria. Al resto ci penseremo dopo".