La Lazio corre veloce e, grazie al poker calato sul campo del Franchi contro la Fiorentina, sale al terzo posto in classifica staccando anche nettamente dopo nove giornate squadre candidate al titolo come Inter e Juve. Un gap che sorprende, ma che ha una motivazione di fondo, secondo Maurizio Sarri: "Fa effetto, se è tutto merito nostro - le parole del tecnico biancoceleste a DAZN -. Se è perché hanno fatto meno loro, fa meno effetto. Quest'anno ci sono sette squadre italiane in Europa e tutte, a parte noi, hanno meno punti rispetto alla scorsa stagione".