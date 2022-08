Sono ore decisive per il futuro di Francesco Acerbi, difensore in uscita dalla Lazio e in attesa di nuova nuova sistemazione, con l'Inter sempre interessata. Il calciatore oggi non ha preso parte alla doppia seduta di allenamento in vista dell'esordio contro il Bologna. Come lui assenti per motivi di mercato Akpa Akpro e Kiyine, mentre Pedro era ai box per un problema fisico.