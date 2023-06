Il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo sull'Empoli che ha regalato ai biancocelesti il secondo posto: "La Champions per me è molto importante, siamo cresciuti e arrivare al 2° posto è tanta roba anche se non abbiamo una rosa amplia. Speriamo che il mercato quest’anno ci dia un aiuto perché altrimenti sarebbe molto difficile. La finale di Champions? La vince il Manchester City 2-0", ha concluso lo spagnolo.