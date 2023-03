I sedici punti ottenuti nelle ultime otto partite di campionato dal Bologna sono uno score che non lascia tranquilla la Lazio, domani avversaria dei felsinei al Dall'Ara, come si può notare della parole rilasciate da Manuel Lazzari alla vigilia: "Sappiamo che è una partita veramente difficile, andiamo a giocare contro una squadra che negli ultimi mesi ha un rendimento veramente importante - le parole del laterale ai canali ufficiali del club biancoceleste -. In casa hanno battuto l’Inter, il Dall'Ara è un campo ostico: sarà sicuramente una partita veramente difficile. Se non saremo preparati fisicamente e mentalmente, faremo una brutta figura, quindi oggi dobbiamo capire bene quello che dobbiamo fare. E domani metterlo in pratica.