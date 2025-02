Dopo essere stato accostato a diversi club tra cui l'Inter, alla fine Reda Belahyane ha scelto la Lazio. Il centrocampista ex Verona è stato ufficialmente presentato oggi alla stampa dal club biancoceleste, parlando delle motivazioni che lo hanno spinto a sposare il progetto laziale e del suo futuro ruolo in squadra.

Sulla scelta della Lazio: "È stato il primo club con cui ho parlato e mi è piaciuto molto il progetto. Conoscevo già i giocatori francesi presenti in rosa, inoltre è una squadra ambiziosa, come dimostra il suo percorso in Europa e in campionato. Per un giovane come me, è il posto giusto per crescere".

E ancora: "Baroni crede molto in me, abbiamo parlato tanto e mi ha detto su cosa devo lavorare per guadagnarmi il posto. Nel centrocampo a tre preferisco giocare da regista, mentre in una mediana a due mi troverei bene in entrambe le posizioni. La Lazio ha sempre giocato con questi sistemi, quindi mi adatterò al meglio".