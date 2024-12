Gustav Isaksen, esterno destro della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste. Inevitabile una domanda anche sulla debacle incassata contro l'Inter.

Quanto è stato importante battere il Lecce a livello mentale dopo l'Inter?

"Molto. Ci ha permesso di riscattarci dopo lo 0-6, non era facile sotto l'aspetto psicologico. Abbiamo vinto una partita difficile e ora siamo pronti per la prossima sfida contro l'Atalanta, la nostra testa è lì. Siamo in fiducia, sappiamo di poter vincere".