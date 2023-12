Luis Alberto ha alzato bandiera bianca al 55' del match tra Lazio e Cagliari all'Olimpico. Guaio muscolare per il Mago, che non è riuscito a resistere al dolore. Al suo posto è entrato Kamada. Condizioni da valutare per i prossimi impegni, ricordando che il prossimo 17 dicembre all'Olimpico arriverà l'Inter. E il problema muscolare pare essere serio. Sarri si aspetta di riaverlo in fretta.