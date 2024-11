Matteo Guendouzi, centrocampista della Lazio, ha parlato a L'Equipe soffermandosi sul livello del campionato: "La Serie A? Sono rimasto molto sorpreso. Il livello è molto alto, basta guardare le prime 8 per capire la qualità di questo campionato. Tutte le partite sono complicate. È vero che si punta tanto sulla tattica, bisogna trovare gli spazi, le squadre lavorano molto sui video. È qui che mi sono evoluto di più, noi alla Lazio facciamo delle sessioni di video tre volte a settimana, per esempio. Per me, è il secondo miglior campionato del mondo dopo l'Inghilterra", ha concluso.