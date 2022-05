Si è concluso sul punteggio di 1-1 il primo incontro della 37esima giornata del campionato di Serie A che vedeva di fronte Empoli e Salernitana al Castellani. Dopo che i toscani hanno chiuso in vantaggio il primo tempo grazie al gol di Patrick Cutrone, nella seconda frazione di gara il match si incendia con numerose occasioni da una parte e dall'altra. Si erge a protagonista assoluto dell'incontro Guglielmo Vicario, che prima nega due gol fatti a Federico Bonazzoli, poi sbaglia l'intervento sul corner che porta la squadra di Davide Nicola al pareggio con l'acrobazia proprio dell'ex canterano dell'Inter, poi però rimedia alla grande respingendo il calcio di rigore di Diego Perotti che poteva valere il ribaltamento del risultato. In pieno recupero, Andrea La Mantia manda alta di poco in rovesciata la palla che poteva sentenziare la compagine campana. Che dopo il triplice fischio, si stringe intorno al Monito, in lacrime per il penalty gettato al vento.