La Roma dimentica l'amarezza per l'eliminazione dall'Europa League di giovedì sera tornando a sorridere in campionato. La formazione di Claudio Ranieri supera il Cagliari per 1-0 e avvicina la Lazio in classifica, ora distante solo due punti. Decide la rete di Artem Dovbyk al minuto 62, in una partita dove però arriva la nota negativa dell'ennesimo stop per infortunio per Paulo Dybala: l'argentino, entrato al 64esimo al posto di Matias Soulé, ha dovuto abbandonare il campo dopo appena dieci minuti, rimpiazzato da Niccolò Pisilli, per lasciarsi andare ad un amarissimo pianto in panchina.