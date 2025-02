Continua il momento d'oro della Roma, che in campionato infila il decimo risultato utile consecutivo battendo nettamente il Monza, sempre più ultimo in classifica. Allo stadio Olimpico, il Monday Night della 26esima giornata di Serie A si conclude con un 4-0 senza appello in favore dei giallorossi, ora a -1 dal settimo posto, in attesa di capire la classifica reale dopo il recupero tra Bologna e Milan in programma giovedì. Alexis Saelemaekers sblocca il risultato con un grande tiro a giro da fuori al 10', poi è Eldor Shomurodov a raddoppiare due minuti dopo la mezzora di gioco; nella ripresa, Angeliño e Bryan Cristante affondano definitivamente i brianzoli calando il tris e il poker.