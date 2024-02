Tre punti d'oro per la Lazio, ora al settimo posto a quota 40 punti dopo il 2-0 rifilato a domicilio al Torino. Nel recupero della 21esima giornata i biancocelesti (che chiudono in dieci per l'espulsione di Gila) espugnano il campo dei granata con le reti di Guendouzi e Cataldi e accorciano sulla zona Europa: adesso la Roma è ad un solo punto di distanza, mentre il quarto posto occupato dall'Atalanta dista 5 lunghezze.