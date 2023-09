Continua a non decollare il campionato della Lazio. La formazione biancoceleste non va oltre l’1-1 in casa contro il Monza: Immobile su rigore porta in vantaggio la formazione allenata da Sarri, poi Gagliardini pareggia i conti per gli ospiti. Un risultato che proietta la Lazio ad appena quattro punti dopo cinque giornate, mentre i brianzoli ne conservano uno in più.