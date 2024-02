Brutte notizie per Vincenzo Italiano che perde l'attaccante Christian Kouame. Il centravanti della Fiorentina è costretto ad andare ai box per aver contratto la malaria come fa sapere il club toscano attraverso una nota pubblicata tramite i canali ufficiali:

"ACF Fiorentina comunica che, in seguito a comparsa di febbre e malessere generale nella notte tra il 20 e 21 febbraio, il calciatore C. Kouamé è stato sottoposto nella mattina di oggi al test per valutare una possibile infezione malarica, alla quale è risultato positivo. Il calciatore è stato ricoverato per le cure opportune e verrà rivalutato nei prossimi giorni".