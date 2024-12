Il Lecce vola: la cura Marco Giampaolo continua a fornire effetti importanti alla formazione salentina, capace di imporsi per 2-1 ai danni del Monza nel lunch match domenicale della 15esima giornata di Serie A. Al Via del Mare, i giallorossi sbloccano subito la situazione con la rete di Tete Morente, che premia l'ottimo assist di Medon Berisha. Fa tutto il Lecce che si segna da solo anche il gol del pareggio, figlio di un colpo di testa spericolato di Patrick Dorgu che infila Vladimiro Falcone proteso in uscita, ma poi mette definitivamente la partita sui propri binari grazie allo splendido destro di Nikola Krstovic che non lascia scampo a Stefano Turati.

Con questa vittoria, il Lecce sale a quota 16 punti in classifica, mentre continua il naufragio dei brianzoli, ultimi a quota 10 insieme al Venezia.