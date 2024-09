Teun Koopmeiners è stato presentato quest'oggi in conferenza stampa come nuovo giocatore della Juventus. L'olandese, giunto dall'Atalanta, non nasconde che l'idea dei bianconeri è quella di arrivare a vincere lo Scudetto anche se l'idea è quella di andare passo dopo passo: "La Juventus nella sua storia ha vinto tanti titoli ed è un nostro obiettivo. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, perché sono arrivati nuovi calciatori e abbiamo bisogno di conoscerci. Dobbiamo pensare all'Empoli, poi al PSV Eindhoven e al Napoli. Chiaro che vogliamo vincere ma l''approccio deve essere graduale".