Kim Min-jae è il miglior difensore della stagione 2022/23 del nostro campionato. Ad annunciarlo è la Lega Serie A: "Kim è il miglior difensore della stagione 2022/23 - si legge in un tweet -. Vincitore del campionato e presto nel Team of the Season della Serie A TIM. Debutto impressionante, congratulazioni". Il sudcoreano batte la concorrenza del compagno Giovanni Di Lorenzo e del milanista Theo Hernandez.

— Lega Serie A (@SerieA) June 2, 2023