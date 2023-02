Yann Karamoh concede il bis dopo la rete in Coppa Italia contro la Fiorentina, e questa volta il gol del francese ex Inter vale tre punti per il Torino di Ivan Juric che supera l’Udinese nella gara delle 15 della 21esima giornata del campionato di Serie A. Karamoh trova la giocata vincente prendendo bene il tempo ai difensori friulani sul cross di Ola Aina e battendo Marco Silvestri da posizione ravvicinata, rete confermata dopo consulto col VAR. Con questa vittoria, i granata arrivano al settimo posto in classifica, scavalcando proprio i bianconeri di Andrea Sottil.