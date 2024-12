Torna alla vittoria la Juventus di Thiago Motta battendo 4-0 il Cagliari in Coppa Italia. Risultato che rilancia i bianconeri in rincorsa anche in campionato. A fine partita il primo a commentare il match è Dusan Vlahovic che a Mediaset ha risposto anche sulla Serie A: "I tifosi volevano una vittoria e siamo contenti del successo di oggi, dei tifosi che sono venuti così numerosi e ci hanno dato come sempre sostegno dal primo all'ultimo minuto. Pensiamo alla prossima gara".

Questa Juve può colmare il gap in campionato con Atalanta, Inter e Napoli?

"Ci dà fiducia ogni vittoria, ma andiamo partita per partita e poi vediamo dove arriviamo alla fine".