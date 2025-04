Igor Tudor non sottovaluta il Parma, avversario della Juventus domani in campionato. I gialloblu ospiteranno i bianconeri al Tardini, stadio in cui l'Inter non è riuscita ad andare oltre il 2-2 appena due giornate fa, come ricorda il tecnico bianconero in conferenza stampa: "Non esiste un piano A o B. Dobbiamo scegliere i giocatori che stanno bene, perché affronteremo una squadra che sta bene e che ha pareggiato contro l'Inter e la Fiorentina".