Sospiro di sollievo in casa Juventus: è meno grave di quanto temuto il problema di Weston McKennie. Gli esami ai quali il centrocampista statunitense si è sottoposto quest'oggi al JMedical hanno escluso infatti lesioni alla coscia sinistra: McKennie ha accusato semplicemente un affaticamento che comunque impedirà al texano di essere presente sabato sera all’Allianz Stadium contro la Lazio. Ma già a partire dalle sfide con lo Stoccarda in Champions League e con l'Inter in campionato sarà a disposizione di Thiago Motta.