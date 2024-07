L'ad della Juventus Maurizio Scanavino ha parlato in conferenza stampa in apertura di presentazione del nuovo tecnico Thiago Motta. Queste le sue parole sugli obiettivi del club bianconero e sulla riorganizzazione societaria:

"Avremo sempre due partite a settimana, parteciperemo a tutte le competizioni compreso il Mondiale per Club che ci sarà fra giugno e luglio prossimo. Sarà una stagione in cui vogliamo essere competitivi in tutte le competizioni, senza porci alcun limite. In campionato l'obiettivo minimo è la qualificazione in Champions League. Ne approfitto anche per darvi una piccola vista su quella che è la nuova organizzazione: la parte sportiva maschile è guidata da Cristiano Giuntoli al quale rispondono Pompilio, Stefanelli, Claudio Chiellini che lavorerà con Montero in Next Gen, poi Scaglia per l'Under 20 con Magnanelli e Gianluca Pessotto sarà il coordinatore tecnico del settore giovanile. Poi Michele Sbavati, che sarà responsabile del settore giovanile e dell'academy. Il femminile sarà guidato da Stefano Braghin col nuovo allenatore Canzi".