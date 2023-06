Si chiude oggi, in anticipo, la stagione di Adrien Rabiot. Come riportato da L'Equipe, il centrocampista francese della Juventus ha accusato un dolore al polpaccio e per questo non potrà rispondere alla convocazione della Francia per le gare di qualificazione al prossimo Europeo. Al suo posto Didier Deschamps ha convocato Boubacar Kamara dell'Aston Villa. Il calciatore ha dunque chiuso la sua annata, in attesa di capire se lo vedremo ancora in Serie A (è in scadenza con i bianconeri al termine di questo mese).