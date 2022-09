Ultima ora di casa Juventus che fa tremare Max Allegri, costretto a rinunciare al nuovo acquisto bianconero Paul Pogba. Dopo la lesione del menisco laterale rimediata qualche settimana fa e la prima decisione di non intervenire chirurgicamente, presa nel nome del Mondiale di Qatar che si giocherà tra un paio di mesi, il francese è costretto al dietrofront. Il numero 10 bianconero è obbligato all'operazione ed è pronto a operarsi nella giornata odierna. A renderlo noto è la redazione di Sky Sport 24, che svela il risultato degli esami svolti tra ieri e oggi che non hanno dato un buon esito, facendo cambiare idea al giocatore che alla luce dei risultati ha deciso di operarsi. I tempi di recupero stimati sono di circa 6 settimane, ma trattasi, appunto, di stime. Le tempistiche definitive verranno stabilite più in avanti.