Dalla tournée negli USA della Juventus ha preso la parola quest'oggi Mattia Perin, intervenuto al canale ufficiale su Twitch del club bianconero: "Sono arrivati giocatori di grande qualità: la conferma c’è già stata in quest'inizio di precampionato - ha spiegato il dodicesimo uomo di Allegri -. Ora dobbiamo creare un bel gruppo, porci obiettivi chiari e perseguirli con il lavoro di squadra. Una tournée del genere ce lo permette. Affrontiamo già sfide importanti contro Real e Barcellona, che ci faranno capire a che punto siamo. Abbiamo ancora le gambe pesanti, siamo all’inizio. Inizieremo, però, a vedere che carattere abbiamo". Sui nuovi arrivati e il tradizionale rito della canzone: "Gatti strepitoso per la scelta canora. A Bremer darei 6, è molto meglio in campo. 6,5 a Di Maria, voce bassa e scelta inflazionata con "Despacito". Paul ha scelto una canzone importante, ha la musica nel sangue".