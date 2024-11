Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria nel derby contro il Torino: "È sempre importante giocare con equilibrio. Abbiamo offerto una prestazione solida e concreta, meritando i tre punti. Sono molto soddisfatto del risultato e della partita. Un grazie speciale va ai nostri tifosi, che ci hanno supportato in modo fantastico, e anche ai giocatori, che hanno gestito bene le energie, soprattutto considerando che questa era la terza partita della settimana".

Sia Weah che Yildiz stanno dimostrando un buon momento, con il primo che segna con continuità e il secondo che continua a crescere.

"Possono ancora migliorare molto. Sono contento del gol di Yildiz, perché dobbiamo continuare a insistere nel gioco in area. Weah è un giocatore abituato a questo tipo di prestazione, ma oggi entrambi, insieme a Vlahovic e Koopmeiners, hanno fatto un'ottima gara".

Perché Yildiz e Conceição partono titolari in Champions e non in campionato?

"È una scelta che dipende dalla situazione. Li vedo tutti bene, così come Weah, che sta vivendo un momento molto positivo. Conceição ha dato un grande contributo quando è entrato in campo. Dobbiamo essere pronti in ogni momento, perché durante una partita possono esserci delle necessità diverse. Alternare i tre giocatori ci offre molte opzioni. Possono anche giocare insieme, dipende dalle circostanze".

Chi potrebbe sostituire Vlahovic come centravanti in caso di assenza?

"È una cosa che valuterò in base alla partita e al momento. Non posso indicare un nome specifico, è una scelta che prenderò al momento giusto".